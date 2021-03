Patrick Sensburg lädt zur Online Expertenveranstaltung der Europa Union zum Thema „Impfen“ ein

Der Kreisvorsitzende der Europa-Union, Patrick Sensburg, lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Onlineveranstaltung am 9. April 2021, um 19 Uhr zum Thema „Impfen“ ein. Kaum ein Thema bewegt die Menschen in diesen Tagen mehr als die Thematik „Schutzimpfung gegen Corona“.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Dabei spielen unterschiedliche Aspekte wie Impfen in Arztpraxen, Wahl des Impfstoffes, Impfkapazitäten und viele andere Themenbereiche eine wichtige Rolle. Gern möchte die Europa-Union in dieser Veranstaltung Experten zu Wort kommen lassen und auch einen kurzen Film über die Impfstoffproduktion von BioNTech in Marburg zeigen. Das teilnehmende Expertenteam setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Ulrich Blaschke, Vice President Technical Development, BioNTech SE berichtet über die Entwicklung und Produktion des Impfstoffs von BioNTech und stellt in einem Videobeitrag die Produktionsstätte Marburg vor. Dr. med. Christoph Hüttemann, Leiter des Impfzentrums Hochsauerland nimmt zum Stand des Impfprozesses vor Ort Stellung. PD Dr. Timo Brandenburger, Intensivmediziner an der Uni-Klinik Düsseldorf und gebürtige Siegerländer berichtet von seiner täglichen Arbeit mit Corona-Patienten. Dr. Peter Liese, gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten) und Arzt gibt einen Einblick in die Impfstoffbeschaffung und die aktuelle Situation und Patrick Sensburg, Vorsitzender der Europa-Union im Hochsauerlandkreis und heimischer Bundestagsabgeordneter bringt die Sicht der Bundespolitik ein und übernimmt die Moderation.

Wer an der virtuellen Veranstaltung teilnehmen möchte, sendet bitte eine Email an folgende Emailadresse: [email protected]. Anschließend wird der Teilnahmelink zugesandt.

„Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Ich freue mich daher, dass uns für diesen Austausch so viele Experten zur Verfügung stehen.“, so Patrick Sensburg.

