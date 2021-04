Olsberg: Der Kurparkhase geht umher…

Werbung: Der Kurparkhase geht umher… Die Kurpark Villa Olsberg wünscht FROHE OSTERN

Unsere “kleine” Osterüberraschung für SIE: Kuchen TO GO – Osterpreis 2 EUR per Stück – Wir möchten Ihnen Ostern versüßen …

Selbstverständlich können SIE auch ganze Torten erwerben.

Order Telefon: 02962-979717

oder einfach TO GO abholen 13:30 bis 17:00 Uhr … Olsberg, Mühlenufer 4a… dem Hasen folgen…

Ihre Kurpark Villa Olsberg, Mühlenufer 4a

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon