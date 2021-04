Wetter auf dem Kahlen Asten von Januar bis März 2021

Der Trockenstress für den Briloner Stadtwald nimmt kein Ende

brilon-totallokal: Winterberg. Auf dem Kahlen Asten fiel in diesen 3 Monaten nur 251 mm Niederschlag, das sind nur 2/3 von der in den Jahren 1961/1990 aufgezeichneten Vergleichsmenge. Der Stress der Sauerländer Wälder geht also weiter. Der Regen und Schnee reichte nicht aus um den Waldboden mit Feuchtigkeit zu füllen. Dramatische Waldschäden zeigen sich in den Bergen im Briloner Süden und sowohl auch im Norden.

Um die Tendenz von Niederschlag und Temperatur darzustellen:

Die Trendline vom Niederschlag fiel vom 1.Jan. bis zum 31 März von 37 mm auf nur 6 mm. Die Januar – Märzlinie der Temperatur war ansteigend von minus 4 °C auf 4 Grad.

Gleichzeitig lag die Durchschnittstemperatur in diesen 3 Monaten um 1,5 Kelvin (°C) über der Vergleichstemperatur und zeigte sich damit viel zu hoch. Der DWD scheibt über den März 2021: NRW war neben Bremen mit 5,7 °C das zweitwärmste Bundesland. (1,2 K zu hoch) Der Wind wehte im Mittel mit 23,7 km/h. Das ist etwas weniger als Windstärke 4. Am 11,03.3012 mit dem Sturmtief Klaus wurden in Böen hohe 98 km/h erreicht. (10)

Die maximale Schneehöhe mit 56 cm auf dem KA wurde am 27. Jan. gemessen.

Daten DWD,

Bild (Der Kahle Asten am 11. Feb. mit einer Schneehöhe von 34 cm) und Bericht Dieter Frigger

