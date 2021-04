Ernst Subergs Kreuzweg in Rixen ist neuer Teil des YouTube-Channel des Museums Haus Hövener

brilon-totallokal: Auf dem YouTube-Channel des Museums Haus Hövener finden sich viele kürzere und längere Videos über die Geschichte der Stadt Brilon und der Bürgerinnen und Bürger. Nun stellt das Museumsteam ein ganz besonderes Video vor. Der Kreuzweg in Rixen, dessen künstlerische Ausgestaltung von Ernst Suberg aus Elleringhausen stammt und durch dessen Sohn Jürgen Subert fortgeführt wurde, steht im Mittelpunkt des neuesten Beitrages auf dem Museumskanal.

Am 9. April 1995 wurde der Kreuzweg zum ersten Mal eingeweiht und ist bis heute ein Weg der religiösen Besinnung und auch der künstlerischen Ästhetik. Bürgerinnen und Bürger, die in Zeiten von Corona vielleicht nicht den Weg nach draußen suchen, können anhand des Videos zumindest in digitaler Form den Kreuzweg erleben. Den Link zum YouTube-Channel finden Interessierte auf der Homepage des Museums Haus Hövener (www.haus-hoevener.de).

