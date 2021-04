POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Zwei schwer verletzte bei Frontalcrash

brilon-totallokal: Am 01.04.2021 befuhr gegen 19:30 Uhr ein 24 Jahre alter Mann aus Marsberg mit seinem Pkw die K 65 aus Heddinghausen in Richtung Marsberg. In Höhe des dortigen Waldstückes gelangte er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 21 Jahre alten Mannes aus Marsberg zusammen.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 24 jährige Marsberger wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Korbach verbracht, der 21 jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K 65 gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

