1.500 Euro Spende für die Warenkörbe

Weihnachtsbaum-Aktion unterstützt den Caritas-Warenkorb

brilon-totallokal: Altkreis Brilon: Mit großer Freude für das gemeinnützige Engagement haben Birgid Schultze-Neumann und Uli Schilling vom Caritasverband Brilon im Namen der Warenkorb-Kunden und der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Warenkorbes Brilon jetzt eine Spende in Höhe von 1.500 € entgegengenommen.

Möglich machte dies die Aktion „Weihnachtsbäume sammeln“ der Marianischen Sodalität und der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Brilon im Januar. Diese gemeinsame Aktion pflegen die beiden Briloner Vereine schon viele Jahre und lassen den Erlös sozialen Zwecken zugutekommen. „Ein tolles Zeichen der Solidarität mit Menschen, die in Not geraten sind“, betonte Uli Schilling, Koordinator der Caritas-Warenkörbe.

Im Rahmen der Scheckübergabe informierten sich Sonja Berkenkopf, Vorsitzende der Marianischen Sodalität, und Christian Karte, Vorsitzender der KLJB Brilon, über die Arbeit des Warenkorbes in Brilon. „Da der Warenkorb zurzeit Corona bedingt noch geschlossen ist, ermöglicht diese Spende neben der Verteilung von Lebensmittelgutscheinen, dass vor Ostern noch für alle Warenkorb-Kunden eine Lebensmitteltüte gefüllt und verteilt werden konnte“, sagt Uli Schilling und bedankte sich für das Engagement und die großzügige Spende für Menschen in Not.

Bild: Spendenübergabe (v. l.) Sonja Berkenkopf, Birgid Schultze-Neumann, Christian Karte.

Fotocredits: CARITAS BRILON

Quelle: Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon