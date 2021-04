POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Schmallenberg und Marsberg

brilon-totallokal: Schmallenberg/Marsberg: Zwischen dem 03. April und dem 08. April brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte am Hunau-Lift ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

In der Mönchstraße warfen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fenster eines Büros ein. Durch das zerstörte Fenster gelangten sie in das Objekt. Hier entwendeten die Täter diverse Gegenstände.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

