Skiclub Olsberg e.V. startet in die Mountainbike-Saison

Die Mountainbikeabteilung des Skiclub Olsberg startet kommendes Wochenende mit ihrem Tourenangebot.

brilon-totallokal: Dazu haben sich die Tourguides und Trainer auch für diese Saison wieder einiges einfallen lassen: Die Mottotouren starten am 24. April und die Cappuccinotouren am 1. Mai (für Anfänger und Wiedereinsteiger, ohne eAntrieb), jeweils im zwei Wochen Rhythmus. Die wöchentlichen Feierabendtouren starten am Mittwoch, den 28.April.

Da der Start der Touren vor Ort pandemiebedingt nicht möglich ist werden die Tourendaten und Tourenziele auf der Homepage zur Verfügung gestellt und können in Eigenverantwortung abgefahren werden.

Zudem gibt es Angebote wie z.B. die Bildersuchfahrt im fünften Jahr für Familien, eine Jugendtour (geführt von der Skiclubjugend), eine Rennradtour und eine Tour auf den alten Bahntrassen im Ruhrgebiet. Ein Tag mit der Jugend im Trailground/Bikepark (mit Vorbereitungstag) soll die Saison abschließen.

Weitere Infos, Details und Teilnahmebedingungen gibt es bei der Mountainbikewartin ([email protected]) oder auf der Homepage des Vereins (www.skiclub-olsberg.de/sommeraktivitaeten/Mountainbiken/)

Tourguides, Trainer und Wartin freuen sich auf erlebnisreiche, sportliche Touren und Events. Ein herzliches “Rad ab!”

Quelle: Philipp Göddecke – Skiclub Olsberg e.V.

