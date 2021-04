Sportgerechte Ernährung im Online-Kurs erlernen

Eine sportgerechte Ernährung ist der Schlüssel, um die Leistungsfähigkeit beim Sport zu steigern und Muskeln aufbauen zu können.

brilon-totallokal: In diesem Online-Kurs ab Dienstag, 27. April, erarbeiten sich die Teilnehmenden zusammen mit Diätassistentin Aline Haufe die Basics für eine ausgewogene und gesundheitsfördernde Ernährung im Einklang mit den eigenen sportlichen Zielen.

Am Ende des Kurses, der an fünf Abenden von je 18.30 bis 20 Uhr stattfindet, kann der individuelle Bedarf an Eiweißen, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen eingeschätzt werden.

Der Kurs findet in Kooperation mit der VHS vor Ort statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon