Partnerschaft zwischen DEKRA und DFB-Unparteiischen endet

DEKRA sagt „Danke!“

brilon-totallokal: Nach 18 erfolgreichen Jahren endet die Partnerschaft zwischen DEKRA und den DFB-Schiedsrichtern. Der Vertrag läuft zum 30. Juni 2021 aus. Seit 2003 ist die internationale Expertenorganisation Partner der DFB-Unparteiischen.

DEKRA hat im Jahr 2003 zusammen mit dem DFB die Sponsoring-Plattform „Offizieller Partner der DFB-Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter“ entwickelt. Über eine mögliche weitere Verlängerung der Partnerschaft wurden intensive Gespräche geführt, dabei fanden beide Seiten keine gemeinsame Basis.

Das Ende der Partnerschaft ist für die Sachverständigenorganisation auch ein Aufbruchsignal: „DEKRA ist heute, knapp 100 Jahre nach seiner Gründung, der globale Partner für eine sichere Welt. Das bedeutet eine immer internationalere Ausrichtung und eine konsequente Fokussierung auf die Herausforderungen der Digitalisierung“, so der DEKRA Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl. Diese strategischen Schwerpunkte sollen in der Markenführung, insbesondere bei Sponsoring-Engagements, in Zukunft eine noch stärkere Rolle spielen.

„Unser Logo auf der Spielkleidung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter steht für ein langjähriges Sponsoring-Engagement, dessen ‚Passform der Werte‘ im Sport so kein zweites Mal zu finden ist: Unabhängigkeit, Sachverstand, Teamgeist und Integrität verbinden uns mit den Unparteiischen“, erklärt Stephan Heigl, Executive Vice President Kommunikation und Markenführung bei DEKRA. „Wir wünschen den DFB-Referees auch in Zukunft alles Gute und eine erfolgreiche Leitung ihrer Spiele.“

Bild: Nur noch bis zum Ende dieser Saison tragen die DFB-Schiedsrichter das DEKRA Logo

Über DEKRA Seit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2020 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich 3,2 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 43.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt. DEKRA gehört schon heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen Unternehmen im Ranking.

Quelle: DEKRA e. V. Stuttgart

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon