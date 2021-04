Das Familienunternehmen EGGER in Brilon ehrt 201 Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit.

brilon-totallokal: Jährlich feiert der Holzwerkstoffhersteller EGGER seine langjährigen Mitarbeiter im Werk Brilon. Über 200 von ihnen haben im vergangenen Jahr ihr 10-, 15-, 20-, 25- oder sogar bereits ihr 30-jähriges Dienstjubiläum begehen können. Das traditionelle Jubiläumsfest konnte leider nicht stattfinden. Der Termin war fix, die Räumlichkeit gebucht, dann kam Corona. Aufgrund der sich ausbreitenden Pandemie blieb nur die Absage zugunsten der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Gewürdigt wird die langjährige Treue dennoch.

„Eine Leistung, auf die Sie besonders stolz sein können. Lange – über Jahrzehnte hinausgehende- berufliche Partnerschaften sind in der heutigen, teils sehr schnelllebigen Zeit nicht mehr unbedingt die Normalität. Für uns sind sie ein ganz wichtiger Baustein nachhaltigen Unternehmenserfolgs. Wir entwickeln und bewahren uns so einen unwahrscheinlich großen Erfahrungsschatz und haben ebenso eine sehr große Vertrauensbasis. Dies ganz im Sinne der Kernwerte unseres Unternehmens: Qualität, Menschlichkeit und Perspektive“, so die Werksleitung EGGER in Brilon unisono.

Die gedruckte Urkunde wurde den Jubilaren auf dem Postweg zugestellt. Als kleinen Ausgleich für das ausgefallene gemütliche Abendessen gab es zusätzlich einen Brilon-Gutschein, der in einem der teilnehmenden Restaurants eingelöst werden kann, sobald dies wieder möglich ist. „Eine besondere Freude ist es uns im Rahmen der Jubilarfeiern anlässlich einer 25-jährigen Betriebszugehörigkeit, das „Goldene Egger E“ als Zeichen der besonderen Wertschätzung und Treue persönlich zu überreichen. Auch dies müssten wir in diesem Jahr postalisch tun. Wir danken den Mitarbeitern, dass sie dem Unternehmen EGGER in all den Jahren treu geblieben sind und mit ihrer Arbeit und Ihrem Engagement ganz wesentlich zur Erfolgsgeschichte beigetragen haben und zukünftig beitragen werden.“

Quelle: EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG

