Ortsdurchfahrt in Bruchhausen gesperrt

Arbeiten an der Wasserleitung erforderlich

brilon-totallokal: Olsberg: Die Ortsdurchfahrt in Bruchhausen (K 47) muss am Samstag, 8. Mai, ab 7 Uhr in Höhe des Feuerwehrhauses punktuell komplett gesperrt werden. Dort sind Arbeiten an der Wasserleitung erforderlich, die nur bei einer Vollsperrung möglich sind. Um die Beeinträchtigung für die Bewohner von Bruchhausen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten an einem Samstag durchgeführt.

Eine Umleitung kann nicht angeboten werden. Für einen Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Bruchhausen bedeutet dies, dass für alle Fahrten die Strecke über Assinghausen genutzt werden muss. An diesem Tag, können die Haltestellen im Ort nicht angefahren werden. Die Nutzer werden gebeten die Haltestelle im Bereich des Gewerbegebietes „Zur Hammerbücke“ zu nutzen. Die Straße wird im Laufe des Tages für den Verkehr wieder frei gegeben. Alle Beteiligten sind bemüht, die Arbeiten an diesem Tag zügig abzuwickeln.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon