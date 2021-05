Wir findet man den richtigen Tierarzt/ Tierärztin?

Es ist so ähnlich wie beim Friseur oder Zahnarzt. Die Chemie muss stimmen.

brilon-totallokal: Zu seinem Tierarzt müssen und möchten Tierbesitzer Vertrauen haben. Sie wollen ihren Liebling einfühlsam behandelt wissen, in Coronazeiten, in denen Halter meist nicht mit in den Behandlungsraum dürfen, gleich doppelt und dreifach.

Kompetent soll er sein, der Veterinär, und soll sich Zeit nehmen. Darüber hinaus erwarten mündige Tierbesitzer, dass die Diagnose und die daran anschließenden Behandlung verständlich erklärt wird. Doch wie findet man eine Tierarztpraxis, die all diese Erwartungen erfüllt?

„Tierbesitzer, die noch nicht den Tierarzt ihres Vertrauens gefunden haben, hören sich am besten zunächst bei anderen Tierhaltern um, wer vor Ort einen guten Ruf hat oder sehen sich Bewertungsportale im Internet an“, empfiehlt Frau Dr. Tina Hölscher, Tierärztin von aktion tier e.V., Tierbesitzern, die auf der Suche nach dem Tierarzt ihres Vertrauens sind.

„Im nächsten Schritt würde ich einfach mal einen Termin zur allgemeinen Untersuchung empfehlen“, rät die Tierärztin. So kann sich der Tierbesitzer in Ruhe ein Bild von der Praxis und dem Ablauf in derselben machen, ohne dass eine stressige Krankheits- oder Notsituation vorliegt. Er kann prüfen, ob der Umgang mit seinem Schatz in Ruhe und liebevoll erfolgt und ob die Beratung seinen Vorstellungen entspricht. Der Tierarzt bekommt einen ersten Eindruck vom Tier und hat den Vierbeiner bereits im gesunden Zustand kennengelernt. „So kann der Arzt später auch besser unterscheiden, wie stark der Zustand vom normalen Gehabe des Hundes abweicht, wenn der Tierhalter dann später im Krankheitsfall vorstellig wird“, weist Frau Dr. Hölscher auf einen weiteren Pluspunkt des Termins ohne wirklichen Anlass hin.

Die Kosten für eine derartige Untersuchung ohne weitere Behandlungen liegen unter 50 € und geben neben der Information über den aktuellen Gesundheitszustand des Tieres darüber hinaus ein gutes Gefühl, für den Notfall den richtigen Tierarzt gefunden zu haben.

