Auf einen Abend der besonderen Art in Zeiten von Corona können sich die Mitglieder und alle Interessierten freuen

brilon-totallokal: Der Kreislandfrauenverband HSK lädt zu einem Literatur-Standup mit Schriftstellerin Anne Siegel, am Donnerstag, 27. Mai um 19.30 Uhr ein. In der Mischung aus frei Erzähltem zu ihren Erlebnissen und gelesenen Sequenzen aus ihren Bestsellern dreht sich dabei alles um das Thema Island. In dem Land, das mit schroffer Natur, spuckenden Geysiren, unwirtlicher Natur und Vulkanen verbunden wird, leben – laut Weltglücksbericht – die glücklichsten Menschen der Welt. Nach dem zweiten Weltkrieg herrschte Arbeitskräftemangel auf Islands Höfen und so kam der isländische Bauernverband in einem Anwerbeabkommen nach Deutschland. Insbesondere viele junge deutsche Frauen machten sich auf den Weg dorthin und waren so überwältigt von Land und Leuten, dass sie dauerhaft blieben. In ihrem packenden Sachbuch „Frauen, Fische, Fjorde“ portraitiert Anne Siegel Lebenswege dieser mittlerweile hochbetagten Auswanderinnen.

Sieben Bücher später entstand „Wo die wilden Frauen wohnen – Islands starke Frauen und ihr Leben mit der Natur.“ Darin beleuchtet die Islandkennerin auf unterhaltsame Weise die Lebensentwürfe kerniger Isländerinnen und gibt einen faszinierenden Einblick in deren einzigartige Krisenbewältigung und Naturliebe. In keinem anderen Land ist die Teilnahme der Frauen am gesellschaftlichen und politischen Leben größer. Sie suchen engagiert nach neuen Lösungen auf den Gebieten der Arbeit, der Politik, des Wohlbefindens, der Familie und der Verwirklichung ihrer eigenen Träume. Was hat uns diese Einwohnerschaft voraus und was können wir von ihnen übernehmen? Alle Interessierten, die das erfahren möchten sowie kostenfrei einen kurzweiligen und mitreißenden Abend voller Zuversicht miterleben wollen, melden sich bis Freitag, 21. Mai an der Kreisgeschäftsstelle ( 0291-9915 14 oder [email protected] mit Angabe des Namens, des Ortes und der Telefonnummer. Die Angemeldeten erhalten dann den link für die Einwahl ins Programm „zoom“.

Anne Siegel wuchs im Tecklenburger Land auf und studierte Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Sozialwissenschaften. Sie arbeitete als Dozentin und Werbetexterin, Radioredakteurin, Dokumentarfilmerin und Autorin für das öffentlich-rechtliche Fernsehen.

Nach Jahren als Korrespondentin in San Francisco lebt sie heute in Köln und arbeitet als Schriftstellerin und als Journalistin fürs öffentlich-rechtliche Radio.

Bild: Anne Siegel

Fotocredits: Jacobia Dahm

Quelle: Kreislandfrauenverband HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon