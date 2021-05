Immer Theater mit dem Essen – Machtkämpfe am Esstisch überwinden

brilon-totallokal: Machtkämpfe am Esstisch oder “wählerische” Kinder sind keine Seltenheit. Der Online-Workshop richtet sich an die Mütter, Väter, Großeltern und alle weiteren Personen, die in die Betreuung eingebunden sind.

Wie lernen die Kinder, Süßigkeiten zu genießen? Wieso bringen Essverbote nichts? Wie sieht eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung im Kindesalter tatsächlich aus?

In diesem Kurs am Donnerstag, 27. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr erfahren die Teilnehmenden, wie sie das Essen gesund und genussvoll zusammenstellen können und wie sie mit den spannungsgeladenen Situationen am besten umgehen können.

Bei technischen Fragen zum Online-Kurs unterstützt die VHS BMO gern. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) und im Internet unter www.vhs-bmo.de.

