Outlook Helfer in hektischen Zeiten

Zeitmanagement mit MS-Outlook

brilon-totallokal: MS-Outlook ist eine hervorragende Plattform, um effizientes Zeitmanagement in die Praxis umzusetzen. Ist das Programm auf die persönlichen Anforderungen und Gegebenheiten abgestimmt, wird es zum echten Helfer wenn es darum geht, viele Dinge „unter einen Hut zu bringen“, in hektischen Zeiten den Überblick zu bewahren und mehr Zeit für das Wesentliche zu gewinnen. Das IHK-Bildungsinstitut zeigt am 7. Juni in Soest im Tagestraining, wie es funktioniert.

Weitere Infos zu den MS-OUTLOOK-Trainings und entsprechende Anmeldeunterlagen können beim IHK-Bildungsinstitut (Ansprechpartnerin: Nicole Schnitker), erfragt werden. Tel. 02941/9747546 oder unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

