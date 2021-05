Seminar des IHK-Bildungsinstituts am 1. Juni

brilon-totallokal: Das IHK-Bildungsinstitut bietet am 1. Juni in Soest das Seminar „Erfolgreiche Verhandlungsführung“ an. Ziel des Seminars ist es, das individuelle Verhalten, sowohl in der Kommunikation, im Verhandlungsalltag, als auch bei Konflikten in Verhandlungssituationen, nachhaltig zu optimieren.

Schwierige Verhandlungssequenzen werden im Training besprochen und typische Verhandlungsverläufe werden praktisch geübt. Das individuelle Verhalten in spezifischen Verhandlungssituationen wird erlebbar gemacht, analysiert und Wege der Verbesserung werden aufgezeigt. Dabei sollen eigene Verhaltensmuster und „blinde Flecken“ (bezüglich Vorbereitung, Strategie und Taktik der Verhandlung) erkannt und individuelle Möglichkeiten durch überzeugendes Auftreten und Argumentieren ausgetestet werden.

Weitere Infos und Anmeldeunterlagen gibt es beim IHK-Bildungsinstitut (Carina Ostkamp, Tel. 02941 9747528 oder unter [email protected]).

