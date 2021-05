Optik wie aus einem Guss

Hochwertige Garagen-Sektionaltore im Wunschlook schaffen eine einheitliche Designsprache im Außenbereich

brilon-totallokal: Fassade, Dach, Türe, Fenster und Garage – für unser Eigenheim wünschen wir uns, dass die Elemente des Außenbereichs eine optische Einheit bilden. Doch was, wenn bspw. das Garagentor diese „gemeinsame Sprache“ noch nicht spricht? Dann wird es ein Leichtes, sein Design dem Rest des Hauses anzupassen. BBS Bauelemente fertigt hochwertige Garagen-Sektionaltore im persönlichen Wunschlook und nach individuellem Aufmaß an. Das Tolle: Aufgrund einer speziellen Beschichtung ist es dem Unternehmen möglich, die einzelnen Torpaneele in über 150 verschiedenen Dekorausführungen anzubieten.

Diese RAL-zertifizierte Beschichtung sorgt nicht nur dafür, dass die Oberflächen extrem UV- und witterungsbeständig sind (es gibt zehn Jahre Garantie auf die Farbechtheit). Dank der großen Designauswahl können die Tore auch exakt auf das Aussehen vorhandener Fenster-, Fassaden- bzw. Türprofile abgestimmt werden – nahezu alle am Markt erhältlichen Systeme werden abgedeckt. Ob authentisch wirkende Holzoptiken, unifarbene Oberflächen, Metallic- oder diverse Steinoptiken: Die pflegeleichten Torpaneele, die übrigens in den Breiten 50, 55 oder 61 cm wählbar sind, werden nach Bedarf veredelt. Für eine faszinierende Wirkung bietet BBS sogar eine Design-Version, bestehend aus abwechselnd farbigen Paneelen innerhalb eines Torblattes, an.

Neben der individuellen Farbgestaltung legt das Unternehmen Wert auf eine hochwertige technische Ausstattung. So werden Antriebs-Komponenten namhafter Hersteller, ein Finger-Klemmschutz sowie auf Wunsch gedämmte Paneele oder die Einbindung in eine Smart Home-Steuerung integriert. Damit erhalten wir ein visuell ansprechendes, sicheres und zukunftsfähiges Garagentor.

Mehr unter www.bbs-bauelemente.de.

Fotocredits: epr/BBS Bauelemente

Quelle: BBS Bauelemente GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon