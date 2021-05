Der innovative Kompaktlehrgang für zeitgemäßes Ausbilden

brilon-totallokal: Die Corona-Pandemie, Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die Digitalisierung und Vernetzung sind nur einige der Veränderungen in der Welt, die die Unternehmen auch und besonders im Rahmen der Beruflichen Ausbildung vor vollkommen neue Herausforderungen stellen.

Heutige Auszubildende sind anspruchsvoller, selbstbewusster, aber auch kritischer, haben andere Werte und sind für viele Ausbilder ein großes Buch mit sieben Siegeln. Gleichzeitig benötigen Unternehmen jetzt vielmehr kreative, innovative junge Mitarbeiter, die zudem enorm sozial kompetent sind und wenn möglich auch noch aus Leidenschaft arbeiten.

Mit dem, was die meisten über das Ausbilden kennengelernt haben, sind all diese Aufgaben nicht zu erledigen und die Ziele auch nicht zu erreichen. Im 21ten Jahrhundert muss Ausbildung völlig neu gedacht und auch umgesetzt werden, um Unternehmen zukunftsfähig zu machen.

So müssen beispielsweise moderne Ansätze der Pädagogik, der Entwicklungspsychologie und der Hirnforschung in die Ausbildung einfließen, ebenso wie Ansätze aus dem Coaching.

Das IHK-Bildungsinstitut und die Akademie für Ausbilder und Auszubildende bieten jetzt eine innovative und zeitgemäße Qualifizierung an: Der „Ausbildungs-Coach (IHK)“. Im Rahmen der fünftägigen Weiterbildung lernen die Teilnehmer, Ausbildung neu zu denken und zu organisieren, mit dem Ergebnis von motivierteren und vor allem selbstständigeren Auszubildenden. Lehrgangsstart ist am 14. Juni 2021 in Arnsberg.

Angesprochen werden alle Ausbilder, Ausbildungsbegleiter und künftige Ausbilder, die Coaching als zeitgemäße Form der Personalentwicklung verstanden haben und diesbezüglich Kompetenzen erwerben möchten. Als Coach möchten sie ihre Auszubildenden unterstützen und somit ihr Potenzial ausschöpfen.

Weitere Infos können bei Ute Schemmann, Telefon: 02941 9747529 oder per E-Mail: [email protected] erfragt werden.

