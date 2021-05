Fit für‘s Büro

Neues hybrides Kurserlebnis bei der VHS BMO

brilon-totallokal: In Homeoffice und im Büro sind Word, Excel, Outlook und PowerPoint häufig und intensiv eingesetzte Programme.

Die VHS BMO bietet hierzu ein neues Hybrid-Kursangebot an, welches sich insbesondere an Interessierte richtet, die vorhandene Kenntnisse in den drei Programmen auffrischen und vertiefen möchten. Neben Office 2016 sowie 2019 werden auch die neuen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Programme in Office 365 im Kurs behandelt.

Die Teilnehmenden profitieren hierbei sowohl von Präsenzterminen mit der gesamten Lerngruppe als auch von individuellen Coachingterminen sowie nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen im neuen Online-Lernmanagementsystem der VHS BMO. Die interaktiven Bausteine im Lernmanagementsystem können auch noch über den Kurszeitraum hinaus zum Selbststudium genutzt werden.

Die fünf Präsenztermine finden in Form von Online-Meetings im Juni und Juli 2021 statt. Die Coachingtermine werden individuell mit den Teilnehmenden vereinbart. Der Hybridkurs beginnt mit einem Online-Vortreffen für alle Interessierten am Dienstag, den 1. Juni 2021, um 9:00 Uhr. Hier werden auch die weiteren Termine festgelegt.

Anmeldungen sowie weitere Informationen zum Kurs sind telefonisch unter 01961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

