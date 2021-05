Phantasialand öffnet: Endlich wieder gemeinsam erleben!

Öffnung von Themenpark und Erlebnishotels ab dem 10. Juni 2021

brilon-totallokal: Brühl: Die Freude ist groß: Ab dem 10. Juni 2021 öffnet das Phantasialand den Themenpark und die Erlebnishotels wieder für seine Gäste. In sechs immersiven Themenbereichen erwartet die ganze Familie endlich wieder gemeinsamer Spaß auf weltweit einzigartigen Attraktionen, genussvolle Köstlichkeiten in den thematisch abgestimmten Restaurants und Cafés, faszinierende Shows, traumhaftes Urlaubsfeeling in außergewöhnlicher Atmosphäre –und vor allem: Endlich wieder unvergessliche gemeinsame Erlebnisse, auf die alle viel zu lange warten mussten.

Fahrspaß auf der Weltneuheit F.L.Y.

Zur Wiedereröffnung des Themenparks werden die Attraktionen (ggf. mit individuellen Einschränkungen) geöffnet sein –für weltweit einzigartigen Fahrspaß und immersive Abenteuer in phantastischen Welten: Vom atemberaubenden Flug mit der Weltneuheit F.L.Y. mitten durch das aufregende Flair der neuen Themenwelt Rookburgh über die abenteuerliche Expedition durch Maya–Ruinen mit der Wasserbahn Chiapas bis hin zum Spaß für die Kleinsten auf hüpfenden Fröschen und fliegenden Papageien.

Neue Show „Nobis“

Faszinierende Artistik, eindrucksvolle Choreographien und Gesang mit Gänsehautgarantie erwartet die ganze Familiebei den Shows im Phantasialand und in diesem Sommer sogar ein komplett neues Showerlebnis: Im Theater Wintergarten lädt die neue Show „Nobis“ ein zu großem Entertainment voller Kraft und Leidenschaft in traumhaftem Setting.

Genuss in Restaurants und Cafés

Die Restaurants, Cafés und Snacks im Themenpark sind geöffnet und verwöhnen die Gäste mit thematisch abgestimmten Genüssen – von mexikanischen Tapas auf der Sonnenterrasse über herrliche Gourmet–Sandwiches in Rookburgh bis hin zu köstlichen Eiskreationen auf dem prachtvollen Kaiserplatz.

Neues Themenhotel Charles Lindbergh

Wagemutige Explorer erwartet ab dem 10. Juni 2021 wieder das ultimative Abenteuer bei Tag und Nacht: Das neue Themenhotel Charles Lindbergh öffnet seine Pforten und lädt ein zum weltweit einmaligen Hotelerlebnis mitten im Herzen der neuen Themenwelt Rookburgh. Langersehnte Kurzurlaube voller Genuss und Erlebnis erwarten die Gästein diesem Sommer auch im zauberhaftenFlair des asiatischen Hotel Ling Bao und in der bunten Lebensfreude des afrikanischen Hotel Matamba.

Voraussetzungenfür den Besuch

Um das Phantasialand besuchen zu können, muss einer der drei folgenden Berechtigungsnachweise zum Einlass vorgelegt werden:

Ein offiziell anerkanntes negatives Testergebnis (max. 24 Stunden alt) oder

der Nachweis der vollständigen Impfung (mind. 14 Tage alt) oder

der Nachweis der Genesung durch ein positives PCR-Testergebnis einer Covid19-Erkrankung (max. 6 Monate alt).

Tagesgebundene Online–Tickets

Für einen Besuch im Themenpark wird immer ein vorab gekauftes Online–Ticket für ein festes Datum benötigt. Spontane Parkbesuche sind nicht möglich. Die tagesgebundenen Online–Ti-ckets sind ausschließlich über den Online–Shop des Phantasialand unter shop.phantasialand.de erhältlich.

Alle Informationen und weitere Details zu den Voraussetzungen für einen Phantasialand–Be-such sowie Regelungenzu Masken, Abstand und Hygienefinden Gäste übersichtlich zusam-mengefasst unter https://www.phantasialand.de/informationen–zur–oeffnung

Das Wichtigste auf einen Blick:

Öffnung des Phanta sialand ab dem 10. Juni 2021

Öffnungszeiten werktags täglich von 9 :00 bis 18:00 Uhr, an Wochenenden und Feier tagen von 9 :00 bis 19:00 Uhr

Voraussetzungen für den Besuch: Getestet, geimpft oder genesen

Parkbesuch nur mit vorab gekauftem Online – Ticket für ein festes Datum

Tickets nur auf shop.phantasialand.de

Alle Informationen und Regeln für den Parkbesuch unter https://www.phantasial- and.de/informationen – zur – oeffnung

Quelle: PHANTASIALAND – Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon