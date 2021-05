Luca-Schlüsselanhänger jetzt in Stadt Olsberg zu haben

Luca-App nutzen auch ohne Smartphone

brilon-totallokal: Olsberg: Um Kontakte nachverfolgen und damit bei Bedarf Corona-Infektionsketten schnell unterbrechen zu können, wird im Hochsauerlandkreis seit einigen Wochen die Luca-App eingesetzt. Nun können auch Bürgerinnen und Bürger, die kein Smartphone besitzen, die App nutzen: Für sie gibt es spezielle Luca-Schlüsselanhänger. Mit ihnen können sie beim Einkauf in Geschäften, in Rathaus und Stadtbücherei oder auch an anderen Orten „einchecken“. Dafür muss der auf dem Schlüsselanhänger befindliche QR-Code beim Betreten eines Luca-Standorts von den jeweiligen Betreibern gescannt werden.

Die Anhänger, die vom Hochsauerlandkreis angeschafft wurden, sind quasi das „analoge Gegenstück“ zur Luca-App. Für Interessierte sind die Luca-Schlüsselanhänger nun auch im Olsberger Stadtgebiet kostenlos erhältlich – und zwar im Rathaus (am linken Nebeneingang klingeln) und in Geschäften der Fachwelt Olsberg.

Tritt eine Corona-Infektion auf, kann der oder die Infizierte die persönliche Seriennummer des Luca-Anhängers dem Gesundheitsamt mitteilen. Auf diese Weise kann das Gesundheitsamt feststellen, mit wem man in den vergangenen zwei Wochen zeitgleich an einem Ort war – und die Betroffenen informieren.

Wichtig: Für die Nutzung gelten einige Regeln. Denn der Luca-Schlüsselanhänger ist – genau wie die App – eine Art „digitaler Ausweis“. Deshalb darf der Anhänger nur durch die registrierte Person genutzt und nicht weitergegeben werden. Wenn er nicht mehr genutzt wird, muss der Anhänger mit dem QR-Code zerschnitten werden, um Missbrauch zu vermeiden. Weitere Informationen rund um die Luca-App hat der HSK unter www.hochsauerlandkreis.de/luca zusammengefasst.

