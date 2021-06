Verkauf der Briloner HuberTaler um eine  Woche verlängert

Großes Interesse am Briloner Gutscheinprogramm

brilon-totallokal: Gute Nachrichten für alle Kaufinteressierten der Briloner HuberTaler : Auch in der nächsten Woche werden mittwochs und samstags zwischen 9 und 13 Uhr unterm Rathausbogen die letzten Gutscheine verkauft. Wer weiterhin möglichst zeitnah die teilnehmenden Briloner Geschäfte und Gastronomen unterstützen möchte, kann am 09. und 12. Juni die beliebten und mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannten HuberTaler erwerben.

Bürgermeister Dr. Bartsch, der diese Aktion ins Leben gerufen hat, freut sich über das rege Interesse der Bürgerschaft sowie den positiven Zuspruch seitens der Betriebe und Gastronomen am Briloner Gutscheinprogramm und hofft, dass alle HuberTaler bis Ende nächster Woche verkauft werden.

Auch die Luca-Anhänger werden weiter ausgegeben. In diesem Zusammenhang ein wichtiger Hinweis: Die Luca-Anhänger werden außerhalb des HuberTaler-Verkaufs nicht im Abfallbüro der Firma Lobbe in der Friedrichstraße ausgegeben, sondern bei der Stadt Brilon – jeweils in der Zentrale im Rathaus und der Information im Amtshaus.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon