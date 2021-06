Gewinner des Fotowettbewerbs „Lesende Babys“ der Stadtbibliothek Brilon und der Sparkasse Hochsauerland

Über 70 Schnappschüsse von Babys und Kleinkindern zum Thema Lesen und Vorlesen waren bei der Stadtbibliothek Brilon im Rahmen des Fotowettbewerbs „Lesende Babys“ eingereicht worden.

brilon-totallokal: Die Jurymitglieder Zoi Malawetsis (Hebamme am Krankenhaus Maria Hilf), Boris Schopper (Chefredakteur der Westfalenpost), Anne Nübold (Sparkasse Hochsauerland) und Ute Hachmann (Leiterin der Stadtbibliothek) hatten die Qual der Wahl.

„Die Auswahl war schwierig, doch letztlich überzeugten uns die Bilder, bei denen die Kinder absolut vertieft in die Bücher schauten.“, so Nübold von der Sparkasse Hochsauerland, die den Wettbewerb bereits zum fünften Mal unterstützte.

Henry Völlmecke, Anton Kalwar, Nelia und Aylin Cati durften sich nun über hochwertig ausgestattete Medienpakete freuen. Matilda Isenberg gewann einen Sonderpreis in der Rubrik „Damals lesen – heute lesen“. Der Fotowettbewerb fand im Rahmen der Initiative „Briloner Bücherbabys – ein guter Start für jedes Kind“ statt. Diese große Leseförderaktion der Stadtbibliothek Brilon, der Sparkasse Hochsauerland, des Krankenhauses Maria Hilf und der Firma Hoppecke überreicht seit 2006 Bücherstartpakete an Eltern und Kinder. Über 8.000 Pakete wurden bereits im Rahmen dieser Netzwerk-Initiative in Brilon übergeben.

Bild: Die Gewinnerfamilien freuen sich über die Medienpakete.

Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-brilon.de oder Tel. 02961 / 794460.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

