Die Sucht- und Drogenberatung der Caritas Brilon informiert – Anti-Drogen-Tag 2021

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der Anti-Drogen-Tag, auch „Internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr“ genannt, findet jährlich am 26. Juni statt. Dieser Aktionstag, auch als „Weltdrogentag“ bekannt, ist gegen den Missbrauch von Drogen aller Art gerichtet. An diesem Tag soll über die Konsequenzen aufgeklärt werden, bei denen im Umgang mit Drogen zu rechnen ist.

Das Team von der Sucht- und Drogenberatungsstelle des Caritasverbandes Brilon e.V. nimmt dies jedes Jahr zum Anlass, Aufklärung zu leisten und auf die Risiken und Nebenwirkungen von psychotropen Substanzen (Drogen) aufmerksam zu machen. Das Thema ist auch im Hochsauerlandkreis wichtig wie brisant, was die Zahlen aus dem aktuellen Jahresbericht der Caritas-Beratungsstelle beweisen: Insgesamt 221 Konsumenten illegaler Drogen haben sich hilfesuchend oder aus strafrechtlichen Gründen an die Beratungsstelle gewandt. Die meisten Klienten (101) konsumierten Cannabis, gefolgt von Amphetamin (69). Auch opiathaltige Drogen wie beispielsweise Heroin werden gespritzt oder geraucht. „Beunruhigend: Die Zahl derer, die mehrere illegale Suchtmittel gleichzeitig konsumieren, steigt in den letzten Jahren stetig an. Dazu gehören oft auch Ecstasy oder LSD“, weiß Suchttherapeutin und Sozialpädagogin Sabine Becker aus Beratungsgesprächen.

„Im Rahmen der Hilfen bieten wir Beratung von Betroffenen und Angehörigen, in geeigneten Fällen auch ambulante Therapie an. Dabei unterstützen wir die Klienten darin, sich mit dem Thema Drogen, Substitution, Abstinenz, Ausstieg aus der Drogen-Szene auseinanderzusetzen“, sagt Liliane Schafiyha-Canisius, Leiterin der Caritas Sucht- und Drogenberatung. Bei Bedarf vermittelt das Experten-Team in andere Hilfeeinrichtungen. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit unter anderem mit der Suchtambulanz der LWL Klinik Marsberg.



Kontakt zur Caritas Drogen- und Suchtberatung:

Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr unter Telefon (02961) 7799770 oder via E-Mail unter [email protected]. Abendsprechstunden sind nach Absprache möglich.

Den aktuellen Jahresbericht der Caritas Drogen- und Suchtberatung gibt es zum Download auf www.caritas-brilon.de

