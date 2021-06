Neu! Jetzt auch in klein!

Schmetterlingsweiden für Balkon und Terrasse

brilon-totallokal: Immer mehr Garten- und Balkonbesitzer wünschen sich für die Gestaltung ihres sommerlichen Outdoor-Wohnzimmers nicht nur Pflanzen, die schön und problemlos sind, sondern die auch Bienen und Co. viel zu bieten haben. Ein Gewächs, das man in den Gärten seit langem als wahren Insektenmagneten kennt, ist der sogenannte Schmetterlings- oder Sommerflieder (Buddleja). Mit dem im Frühjahr blühenden Flieder (Syringa) hat der Strauch botanisch allerdings nichts zu tun. Während Letzterer zu den Ölbaumgewächsen zählt, gehört Buddleja zu den Braunwurzgewächsen. In der freien Natur wird Schmetterlingsflieder oft meterhoch, ist sehr genügsam und gedeiht auch an äußerst unwirtlichen Standorten. Ab Sommermitte blüht er bis spät in den Herbst hinein. Seine länglichen Blütenstände, die aus vielen winzigen Blütchen bestehen und die ein feiner Duft umweht, bieten ein wahres Festmahl für Hummeln, Bienen und natürlich Schmetterlinge.

Buddleja Little

Von Buddleja existieren hunderte Züchtungen und Hybride. Einer amerikanischen Veredelung haben wir es zu verdanken, dass es die Pflanze jetzt auch im Topfformat gibt. Diese Neuheit wird nun auch in Europa kultiviert und von den niederländischen Gärtnern der Marke Forever&Ever, die sich seit langem auf starke Pflanzen für kleine Flächen spezialisiert haben, unter dem Namen „Buddleja Little“ angeboten. Im Handel erkennt man die neue Sorte, schnell am markanten, lilafarbenen Drei-Liter-Topf, der der Umwelt zuliebe aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird. Es gibt sie mit weißen, blauen und violetten Blüten. Die „Buddleja Little“ ist sehr robust, gut winterhart und braucht Schädlinge nicht zu fürchten. Dank ihrer Wuchshöhe von nur etwa 60 Zentimetern ist sie die ideale Besetzung für den Topfgarten auf Terrasse und Balkon. Selbstverständlich fühlt sich die Pflanze auch im Garten wohl, zum Beispiel im Staudenbeet. Dort ordnet sich „Buddleja Little“ hervorragend in das Gesamtbild ein und wächst nicht über ihre Nachbarn hinaus. Aber auch niedrige, blütenreiche Hecken lassen sich mit dieser Neuheit wunderbar anlegen.

