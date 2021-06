Watercoloring im Online-Kurs lernen

Modernes Watercoloring (das Malen mit Aquarell- oder Wasserfarbe) ist wie Balsam für die Seele.

brilon-totallokal: Hier bekommen die Teilnehmenden einen ersten Eindruck, wie durch das Verschmelzen der Farben eigene kleine Kunstwerke kreiert werden können.

Gerne können eigene Ideen mitgebracht werden, die gemeinsam gestaltet werden können.

In diesem digitalen Kurs sind sowohl die Kursleiterin als auch alles, was sie live zeichnet, deutlich zu sehen, sodass die Teilnehmenden dem Kurs anhand der Beispiele gut folgen können.

Der Online-Kurs findet am Dienstag, 22. Juni, und am Freitag, 25. Juni, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr statt. In Kooperation mit der VHS vor Ort.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS BMO (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

