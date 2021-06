Green Airlines verbindet Köln mit Sylt

Verbesserte Abflugzeiten ab Paderborn

brilon-totallokal: Köln: Reisende vom Köln Bonn Airport haben ab dem 9. Juli die Möglichkeit, mit Green Airlines nach Sylt zu fliegen. Die neue deutsche Fluggesellschaft verbindet Köln/Bonn mit der beliebten Nordseeinsel über einen Zwischenstopp in Paderborn jeweils freitags und sonntags. Die Flüge sind ab sofort unter www.green-airlines.com buchbar.

Green Airlines passt dafür auch die Abflugzeiten ab dem Paderborn-Lippstadt Airport (PAD) an. Damit Reisende noch besser Arbeit und Urlaub verbinden können, startet Green Airlines freitags um 17 Uhr ab dem Köln Bonn Airport. Mit einem Zwischenstopp am Paderborn-Lippstadt Airport geht es um 18 Uhr weiter nach Sylt, sodass alle Passagiere um 19 Uhr auf der Insel ankommen. Um 20 Uhr fliegt die Airline zurück nach Paderborn.

Am Sonntag können Reisende um 10 Uhr von Paderborn an die Nordsee fliegen. Der Rückflug ab Sylt via Paderborn nach Köln/Bonn findet um 18 Uhr statt.

„Auf Wunsch unserer Kunden haben wir die Abflugzeiten ab Paderborn in den Abend verlegt. So können Reisende direkt nach Feierabend in das Flugzeug steigen und so das ganze Wochenende auf der Insel verbringen, ohne Urlaubstage nehmen zu müssen“, erklärt Stefan Auwetter, Gründer und CEO der Green Airlines und ergänzt: „Darüber hinaus freuen wir uns, unser Angebot in Nordrhein-Westfalen auszuweiten und nun auch klimafaire Flüge ab dem Köln Bonn Airport anzubieten.“

Für die Flüge wird ein Jet vom Typ Embraer 190 der German Airways mit Platz für 100 Passagiere eingesetzt. Bei jeder Buchung ist die Bordverpflegung, ein Reisekoffer und ein Handgepäckstück inkludiert.

Über Green Airlines

Green Airlines ist eine 2020 gegründete deutsche Fluggesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Flugverkehr in Deutschland und Europa nachhaltiger und grüner zu gestalten. Bei ihrem bisher einzigartigen Konzept setzt Green Airlines auf CO 2 -Kompensation, Vermeidung von Plastikabfall und Zusammenarbeit mit regionalen Cateringanbietern sowie schlanke Unternehmensprozesse durch den Einsatz der Digitalisierung.

Green Airlines verbindet seit dem Sommerflugplan 2021 den Paderborn-Lippstadt Airport mit Sylt. Ab Juli 2021 fliegt die Fluggesellschaft außerdem von PAD und Rostock-Laage nach Mallorca, Rhodos, Kreta und Kos. Darüber hinaus wird ab Juli der Groningen Airport Eelde mit Mallorca, Ibiza, Korfu, Faro und ab September mit Turku verbunden.

Mehr Informationen finden Sie unter www.green-airlines.com

Bild: Ab dem 9. Juli verbindet Green Airlines den Köln Bonn Airport mit Sylt.

Fotocredits: Green Airlines

Quelle: Green Airlines

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon