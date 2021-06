Auftaktveranstaltung Brilon natürlich 2021

Offene Gärten der Briloner Waldfee

brilon-totallokal: Am Sonntag, den 27. Juni 2021 von 14.00 – 18.00 Uhr öffnen sich acht Gartenpforten und die 17. Briloner Waldfee, Zoe Tilly, freut sich zusammen mit den Gartenfreundinnen und -freunden über interessierte Besucher. In den grünen und bunten Oasen wird es jeweils etwas Besonderes geben und die Waldfee wird in jedem Garten mal zu sehen sein.

Die Veranstaltung wird selbstverständlich nach den gültigen Coronaregeln stattfinden.

Die offenen Gärten der Waldfee:

Derkere Mauer 9: Im alten Garten hinter der Stadtmauer blühen viele Stauden neben ein paar knorrigen alten Obstbäumen.

Heinrich-Jansen-Weg 3: 500 qm mit Baumbestand, Sandkasten und zwei Klettergeräten für Kinder und Sitzgruppen für Besucher.

Am Etzelsberg 28: Ökologischer Garten mit Gemüse- und Obstanbau und einer Mischkultur mit alten Sorten von Heilkräutern und Blumen

Am Markt 14: Museumsgarten „Ruhe-Oase mitten im städtischen Trubel“ – ein Hochgartenbereich mit großflächigem Beet.

Rochusstraße 5: Was wächst denn da so alles? Kinderfreundlicher, selbstgestalteter Garten.

Kneipp-Garten im Kurpark: Der liebevoll gestaltete Kneipp-Kräutergarten lässt Sie in die farbenfrohe und duftende Pflanzenvielfalt eintauchen.

Brilon-Nehden: Am Marmorbruch 5a: Ein kleiner gemütlicher, neu angelegter Garten, liebevoll gestaltet mit alten Gegenständen aus Uromaszeiten.

Brilon-Wülfte: Wülfter Straße 10: Ein sehr schöner Rosengarten.

