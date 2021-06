„Aufholen nach Corona“ Aufholpaket ist eine tolle Möglichkeit, um Familien beim Nachholen der verpassten Gelegenheiten unter die Arme zu greifen

Milliarden-Hilfe für Kinder und Jugendliche

brilon-totallokal: Mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ stellt die Bundesregierung zwei Milliarden Euro für Freizeit und Bildung von Kinder und Jugendliche in den Jahren 2021 und 2022 bereit. Mit den Maßnahmen sollen coronabedingte Härtesituationen in Alltag und Freizeit abgefedert und Verpasstes nachgeholt werden.

Die Summe wird hälftig aufgeteilt: Eine Milliarde Euro dienen der Aufholung von Lernrückständen und werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung umgesetzt. Die andere Milliarde wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Maßnahmen umgesetzt, die Kinder, Jugendliche und deren Familien im Alltag unterstützen.

Das Aufholpaket in der Zuständigkeit des Bundesfamilienministeriums wird in verschiedene Programmteilen und Maßnahmen umgesetzt. Beginnend mit Maßnahmen in Kitas, über zusätzliche Sport- und Freizeitangebote, bis hin zu Unterstützungen für Familien ohne oder mit kleinem Einkommen durch 100 Euro Kinderfreizeitbonus sowie durch vergünstigte Familienurlaube. Noch im Sommer starten die ersten Angebote.

„Die Pandemie hat Kinder und ihre Familien schwer getroffen. Neben dem versäumten Lernstoff kam hinzu, dass auch viele Freizeitaktivitäten eines Kinderalltages wie Freunde treffen, Sport treiben und Vereine nicht mehr möglich waren. Das Aufholpaket ist eine tolle Möglichkeit, um Familien beim Nachholen der verpassten Gelegenheiten unter die Arme zu greifen. Das ist nicht nur gerecht, sondern wichtig für ein gutes Aufwachsen“, erklärt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese und freut sich darauf, wenn die Maßnahmen auch im Sauerland ankommen.

Alle Informationen zum Aufholpaket gibt es unter

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/programm-aufholen-nach-corona-1897750

und https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona

Quelle: Dirk Wiese, MdB

