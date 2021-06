Briloner Abfallberatungsbüro zieht um – Umzug von der Friedrichstraße in den Gallbergweg

Umzug von der Friedrichstraße in den Gallbergweg

brilon-totallokal: Brilon: Die Abfallberatung der Stadt Brilon zieht zum Monatsende um. Das bisherige Büro in der Friedrichstraße schließt ab dem 28. Juni und öffnet am 1. Juli im Gallbergweg 7 im Gebäude von Lobbe.

Seit vielen Jahren ist die Abfallberatung von Lobbe und der Stadt Brilon in der Friedrichstraße 5 zu finden. Aufgrund des Umzuges bleibt das Bürgerbüro am Montag, 28. Juni komplett geschlossen. Vom 29. Juni ist das Bürgerbüro wieder telefonisch erreichbar und ab dem 1. Juli öffnet dann auch das Büro im Gebäude der Firma Lobbe im Gallbergweg 7 (gegenüber vom Finanzamt). Die Abfallberatung ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Entsorgung, die Anmeldung von Sperrmüll und Grünabfällen sowie die Bestellung von Mülltonnen. Viele Dienstleistungen lassen sich aber auch bereits selber über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon (https://portal.kommunale.it/brilon/services/17) abwickeln. Zusätzlich sind im Foyer des Rathauses oder der Info im Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße 33 sind auch Anmeldekarten für die Stückgutabfuhr wie Sperrmüll oder Elektroschrott oder auch gelbe Säcke erhältlich.

Die Öffnungszeiten bleiben am neuen Standort unverändert von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12:30 Uhr und 15 Uhr bis 17 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr. Die Kontaktdaten des Bürgerbüros ändern sich im Zuge des Umzugs. Telefonisch ist das Bürgerbüro unter der neuen Rufnummer 02961 / 976 660 oder per E-Mail unter [email protected] zu erreichen.

Über Lobbe

Lobbe ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen im Bereich technische Dienstleistungen mit Sitz in Iserlohn. Das erfolgreiche Unternehmen umfasst die Bereiche Industrieservice und Abfallentsorgung. Bundesweit zählt Lobbe 2.700 Beschäftigte an 58 Standorten und hat derzeit 138 Auszubildende. Lobbe erwirtschaftet jährlich 360 Millionen Euro (Stand 2020).

