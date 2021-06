Jahreshauptversammlung der Altenbürrener Sängerfreunde 1979

Jahreshauptversammlung

brilon-totallokal: Die Altenbürener Sängerfreunde 1979 laden alle aktiven und passiven Mitglieder zu Ihrer Jahreshauptversammlung am Montag, 19. Juli 2021, um 19:30 Uhr in die Schützenhalle in Altenbüren ein. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahres- und Kassenbericht auch Wahlen.

Gemäß der derzeit gültigen Coronaschutzverordnung sind Vorgaben zu erfüllen:

“Zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus sind gem. der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)“ vom 24. Juni 2021 u.a. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie der Negativtestnachweis (Corona-Schnelltest gemäß einem nach Corona-Test–und-Quarantäneverordnung vorgesehenen Testverfahren – nicht älter als 48 Stunden – sowie vollständig geimpfte oder genesene Personen, die weder typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 noch eine aktuelle Infektion aufweisen) erforderlich.”

Der Vorstand freut sich, die Mitglieder in großer Zahl begrüßen zu dürfen.

Quelle: Karin Kraft

