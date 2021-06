THW-Logistikzentrum bietet große Chance für die Region

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese begrüßt die Bestrebungen im Bundesinnenministerium weitere 4 THW-Logistikzentren in der Fläche aufzubauen.

brilon-totallokal: Die bisherigen 4 geplanten Standorte sind Westerstede (Niedersachsen), Biberach (Baden-Württemberg), Altenburg (Thüringen) und Aschaffenburg (Bayern). Bisher fehlt dabei NRW.

Hier böte sich insbesondere der Hochsauerlandkreis als Teil der Region Südwestfalen mit seinen aktiven Ortsgruppen als möglicher Standort an. Das Technische Hilfswerk stärkt mit den geplanten Logistikzentren weiter seine logistischen Fähigkeiten. Sie dienen u.a. der Bevorratung von Schutzausstattung und Teile der nationalen Gesundheitsausrüstung, sowie eine Sandsackfüllanlage und Hochleistungspumpen bei Hochwasser. “Die Ausweitung der Logistikzentren sind eine Chance für unsere Region. Es ist wichtig, dass solche wichtigen Zentren auch in der Fläche angesiedelt werden. Hier werde ich mit Nachdruck für den Hochsauerlandkreis als möglichen Standort werben.”, so Dirk Wiese (MdB).

Fotocredits: @ Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon