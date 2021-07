POL-HSK: Einbrüche im HSK

Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch in Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg: In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter das Fenster eines Hotels auf der Hauptstraße auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher den Thekenbereich des Restaurants. Hier entwendeten sie Bargeld und mehrere Schlüssel. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr und 07 Uhr. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Olsberg: Eine massive Holztür verhinderte in der Nacht zum Mittwoch den Einbruch in einen Handwerksbetrieb an der Olsberger Straße. Die Täter versuchten die Tür aufzuhebeln und einzutreten. Sie schafften es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

