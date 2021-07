Aktionswochenende für Erwachsene

Felsenkletter, Neurozentriertes Training und Teamspiele

brilon-totallokal: Gemeinsam mit dem westdeutschen skiverband und dem KreisSportBund Soest lädt der KreisSportBund HSK zu einem Aktionswochenende am 27 bis 29. August in Warstein ein. Ein Programmpunkt wird das gesicherte Felsenklettern sein. Zudem werden die Möglichkeiten des Neurozentrieten Trainings ausprobiert und bei gemeinsamen Teamspielen viel Spaß und Action erlebt. Für alle Leistungen, Übernachtungen und Verwöhn-Menü zum Abendessen fallen Kosten in Höhe von 165 € im Doppelzimmer und 185 € im Einzelzimmer an.

Die Aktionstage sind auch einzeln und ohne Übernachtung buchbar. Hier liegt der Tagesbeitrag bei 15 Euro. Bei Fragen steht Franziska Geise unter 02904-9763254 oder [email protected] zur Verfügung. Hier werden auch die Anmeldungen entgegengenommen. Das Aktionswochenende findet im Rahmen des Landesprogramms “Bewegt GESUND bleiben in NRW!” statt.

