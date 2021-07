POL-HSK: Radaktionstag

Am Samstag zwischen 07:30 Uhr und 13.00 Uhr findet in Brilon eine Veranstaltung der Stadt Brilon in Zusammenarbeit mit den dortigen Fahrradhändlern statt.

brilon-totallokal: Brilon: Die Polizei im HSK biete in diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheitsarbeit “Prävention Fehlverhalten von/ggü. Radfahrenden” einen Fahrrad-Parcours an. Außerdem stehen unsere Verkehrssicherheitsberater/innen für Fragen zum Thema “Das verkehrssichere Fahrrad” zur Verfügung. In diesem Zusammenhang wird auch auf das in den letzten Jahren immer beliebter gewordene Thema Pedelec eingegangen und die Notwendigkeit des Tragens eines Fahrradhelms aufgezeigt.

Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der St. Engelbert-Grundschule, Brilon, Am Derker Tor 1 statt. Die Corona- und Hygieneregel werden selbstverständlich eingehalten.

