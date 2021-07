Übergabe Heimvorteil2go Boxen am Berufskolleg Brilon

Ein außergewöhnliches Schuljahr ist in der vergangenen Woche zu Ende gegangen.

brilon-totallokal: Brilon: Trotzdem oder besser, gerade deshalb, haben es sich die Initiatoren des Projektes Heimvorteil2go nicht nehmen lassen, die beliebten Boxen u.a. auch am Berufskolleg in Brilon zu verteilen. Ziel des Projektes ist es, den Kontakt mit Absolventinnen und Absolventen zu halten, die planen die Region für ein Studium oder eine Ausbildung außerhalb des Kreisgebiets zu verlassen.

„Auch dieses Jahr werden wieder viele jungen Menschen in die Großstädte gehen und dort in ein neues Leben eintauchen. Mit der Heimvorteil2Go Box geben wir ihnen ein Stück Heimat mit auf den Weg“, erklärt Heimvorteil HSK Projektleiterin Karin Gottfried. Und die Boxen sind auch in diesem Jahr bei den gut 150 Absolventen der höheren Handelsschule und des Wirtschaftsgymnasiums am Berufskolleg Brilon sehr gut angekommen, wie die Firmenvertreter bei jeder Übergabe erleben dürfen.

In diesem Jahr wurde Wirtschaftsförderer Oliver Dülme bei der Übergabe von Ferdinand Klink, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und Vanessa Dudda, REMBE unterstützt. „Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über dieses spezielle Geschenk und die damit verbundene Anerkennung für ihre Leistung. Durch die Produkte werden sie immer wieder daran erinnert, welche Karrieremöglichkeiten in der Heimat bestehen.“, sind sich die beiden Vertreter einig.

Bild: v. l. n. r.: Ferdinand Klink, Marktgebietsleiter Brilon der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten

Johanna Prior, Igor Lomakin und Cora Gerke aus dem Abschlussjahrgang des BKB, Vanessa Dudda, Ausbildungsrecruiting bei der Firma REMBE, Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer Brilon

Quelle: Oliver Dülme – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

