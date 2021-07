Spende für Kinder- und Jugendhospiz in Olpe

1.000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe

brilon-totallokal: Die Polizeiwache Meschede hat im Rahmen einer außergewöhnlichen Spendenaktion 1.000 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe gesammelt. Anfang Juli übergaben die fünf Initiatoren das Geld dem Hospizleiter Rüdiger Barth.

Die Mescheder Polizisten hatten sich in der Silvester Nacht überlegt, was man “Verrücktes” tun könne, um Familien, Freunden, Kolleginnen und Kollegen und auch den Bürgerinnen und Bürgern ein Lächeln in dieser schwierigen Zeit ins Gesicht zu zaubern. Hierbei entstand die Wettidee, sich bis Anfang März einen Schnauzbart wachsen zu lassen.

Wetteinsatz war eine Geldspende an eine soziale Einrichtung – ziehen alle mit – spenden alle! Anfang März trugen alle einen adäquaten Schnauzbart und sammelten fleißig weitere Spenden im Kollegenkreis. Am Ende konnten 1.000 Euro gesammelt werden.

Claas Lichte war einer der Initiatoren der Aktion: “Da wir wissen, dass die Arbeit an unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen, sowie die Unterstützung der betroffenen Familien nicht genug wertgeschätzt werden kann, haben wir uns dazu entschlossen das Geld an die Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar in Olpe zu spenden.”

Bild v.l.n.r.: Lukas Struwe, Christian Behrens, Gregor Müller, Hospizleiter Rüdiger Barth, Claas Lichte und Hardy Hilgert

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon