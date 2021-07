Hochsauerlandkreis beendet Großeinsatzlage

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises hat um 12:56 Uhr die Großeinsatzlage “Unwettertief Bernd” im HSK beendet.

brilon-totallokal: Inzwischen sind die Kreisstraßen wieder für den Verkehr freigegeben.

Das Gasleck (ABC-Alarm) in Sundern wird aktuell repariert. Das Gas hat sich verflüchtig, sodass die Sperrung aufgehoben werden konnte. Die dort ansässige Sauerlandklinik ist über eine Zweitleitung versorgt. Die Bewohnerinnen und die Bewohner können nach und nach zurückkehren.

Folgende Straßen sind im Kreisgebiet noch von Sperrungen betroffen:

B 229 Ortsdurchfahrt Sundern-Hachen, Vollsperrung wegen Reparaturarbeiten an einem Gasleck.

B 511 Bad Fredeburg – Heiminghausen, Vollsperrung Hangrutsch.

Da derzeit auch die L 776 vom Rimberg nach Bad Fredeburg gesperrt ist, muss kurzfristig der Verkehr über die K 36 und K 32 umgeleitet werden. Am 16.07. soll auf der L 776 abschließend asphaltiert werden, so dass ab 17.07. die L 776 wieder frei gegeben werden kann und dann als Umleitung für die B 511 dient.

L 519 Eslohe-Obersalwey und Niedersalwey, Überflutung

L 541 Eslohe-Wenner Stieg-Wenholthausen, Überflutung,

L 541 Ortsdurchfahrt Eslohe-Wenholthausen / Brücke über die Wenne,

L 687 Sundern-Wildewiese und Finnentrop-Rönkhausen, Hangrutsch, halbseitig

L 735 Arnsberg – Oeventrop / Dinscheder Brücke über die Ruhr, Überflutung

L 840 Sundern-Altenhellefeld –und Meschede-Visbeck, Überflutung

L 928 Schmallenberg-Bracht und Lennestadt-Gleierbrück, drohender Hangrutsch

Mit Auflösung des Krisenstabes und der Aufhebung der Großeinsatzlage wird der Bereich Feuerwehr in die örtliche Verantwortung übergeben. Das Technische Hilfswerk (THW) ist noch in Sundern im Einsatz.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon