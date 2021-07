Alternatives Schützenfest 2021 in Rösenbeck

Noch immer läßt es Corona nicht zu, dass wir wie gewohnt zusammen feiern dürfen.

brilon-totallokal: Rösenbeck: Daher wollen wir wie im vergangenen Jahr unser Schützenfest in kleinem, privaten Rahmen, d. h. mit Anstand und Abstand feiern. Der Vorstand hat sich entschlossen, den Festablauf wie im letzten Jahr zu wiederholen. Es werden also Ständchen für die Jubilare durch den Musikverein Rösenbeck gespielt.

Unsere Schützenmesse und anschließende Kranzniederlegung findet am Sonntag um 11 Uhr bei gutem Wetter am Ehrenmal statt (ansonsten in der Kirche).

Einige Nettigkeiten wie die Süßigkeitenbude, das Bierfassmobil, Bowle to go sollen ein wenig Schützenfestflair aufkommen lassen.

Alle Rösenbecker werden gebeten, ihre Häuser mit Schützenfestfahnen zu schmücken. Wir wünschen allen Rösenbecker trotz allem viel Spaß und hoffen, auf ein normales, reguläres Schützenfest 2022.

Bild: 1.Vorsitzende Dr. Rudolf Schmidt

Quelle: Norbert Müller

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon