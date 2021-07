POL-HSK: Zeugen nach Unfall gesucht

Vermutlicher Alleinunfall zwischen Elpe und Brunskappel

brilon-totallokal: Olsberg: Am Freitag gegen 19 Uhr kam es vermutlich zu einem Alleinunfall eines Motorrads auf der K 46. Eine Streifenwagenbesatzung wurde zu einer Ölspur zwischen Elpe und Brunskappel gerufen. Dort angekommen, bemerkten die Beamten frische Unfallspuren an der Örtlichkeit. Aufgrund des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Motorradfahrer von Elpe in Richtung Brunskappel unterwegs war. An einem Gefälle kam der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort.

Der Fahrer wird gebeten sich zur Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Außerdem werden Zeugen geben sich bei der Polizei unter der 02961 /90 200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon