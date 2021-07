Dienstjubiläen im Rathaus

Langjähriges Engagement für Bürgerinnen und Bürger

brilon-totallokal: Seit vielen Jahren engagieren sie sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Olsberg und blicken am 31. Juli auf 40 bzw. 25 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst zurück: Nach ihrer Ausbildung bei der Stadt Olsberg war Marita Rüther aus Bigge vor allem in den Fachbereichen „Bauen und Stadtentwicklung“ sowie im Fachbereich „Zentrale Dienste, Bildung, Sport, Freizeit“ tätig. Seit 2010 liegt ihr Arbeitsschwerpunkt im Fachbereich „Bauen und Stadtentwicklung“ in den Bereichen Bauleitplanung und Denkmalschutz.

Auch Timo Caspari aus Wiemeringhausen hat schon seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Olsberg absolviert. Im Anschluss war er vorwiegend im Fachbereich „Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Soziales“ im Bereich des Arbeitslosengeldes II als Leistungssachbearbeiter und Fallmanager tätig, bevor er 2015 in den Fachbereich „Bauen und Stadtentwicklung“ wechselte. Dort ist er unter anderem in den Bereichen Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauhof und An- und Verkauf städtischer Baugrundstücke tätig. Zudem ist Timo Caspari seit vielen Jahren im Rahmen der Städtepartnerschaft mit der Partnerstadt Fruges in Frankreich aktiv.

Quelle: Stadt Olsberg

