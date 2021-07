Ab sofort ist der Freitag „Frei – Bad – Tag“ in den Freibädern der Stadt Brilon

Badespass in Gudenhagen und Alme bei kostenlosem Eintritt

brilon-totallokal: Bis zum Ende der Freibadsaison dürfen ab sofort alle Gäste freitags kostenlos das Waldfreibad in Gudenhagen sowie das Freibad Badcelona in Alme besuchen. Der freie Eintritt gilt an diesem Wochentag für alle Badegäste – ob jung oder alt.

„Nach den Einschränkungen und Entbehrungen der letzten Monate, soll ein unbeschwerter Tag im Waldfreibad etwas Freude und Abwechslung in den Alltag bringen.“ erklärt Bürgermeister Dr. Bartsch seine Beweggründe.

Da die Pandemie leider noch nicht vorbei ist, sind die aktuellen Vorgaben der Coronaschutzverordnung weiterhin zu beachten. Infos hierzu erhalten Sie unter www.brilon.de. Dort finden Sie auch die jeweiligen Besucherampeln, wo Sie sich informieren können, ob aktuell noch freie Kapazitäten im Bad zur Verfügung stehen oder das Besucherkontingent leider schon ausgeschöpft ist und somit unnötige Anreisen zum Bad vielleicht vermieden werden können.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen auch das Badepersonal im Freibad Gudenhagen (Tel. 02961/8627) und im Freibad Alme (Tel. 02964/1014) zur Verfügung.

