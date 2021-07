HEUTE: Friedrich Merz in Brilon – Ab 11:00 Uhr ist er zu Gast in Petersborn-Gudenhagen am Kyrilltor

Sommerradtour durch den Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: CDU-Bundestagskandidat Friedrich Merz wird im Rahmen seiner Sommerradtour durch den Hochsauerlandkreis am Samstag, 31. Juli zu Gast in Brilon sein. In der Früh ist er auf dem Markt in Brilon, anschließend findet eine Betriebsbesichtigung der Firma ABB statt. Ab 11:00 Uhr ist er zu Gast in Petersborn-Gudenhagen am Kyrilltor. Hier pflanzt er mit dem stellv. Bürgermeister Niklas Frigger und Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann symbolisch einen Baum im Rahmen der Pflanzaktion der Firma Heil- und Mineralquellen Germeta im Briloner Wald.

Es wurden insgesamt 3.500 Bäume „Am Eschenberg“ gepflanzt. Anschließend besteht Gelegenheit mit Friedrich Merz und dem Germeta-Geschäftsführer Thomas Grah zu sprechen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind hierzu eingeladen. Um 13:00 Uhr geht die Radtour weiter zur Firma Condensator Dominit nach Brilon-Wald. Neben einer Betriebsbesichtigung steht Friedrich Merz bis 16:00 Uhr bei Kaltgetränken und Bratwurst für Diskussionen mit den Bürgern zur Verfügung. In Brilon-Wald am Essigturm endet die 14-tägige Radtour von Friedrich Merz durch alle 12 Städte des Hochsauerlandkreises.

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon