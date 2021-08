Abschnitt der Straße Am Ochsenberg voll gesperrt

Straßenbauarbeiten machen eine Vollsperrung erforderlich

brilon-totallokal: Antfeld: Aufgrund von Straßenunterhaltungsarbeiten muss die Straße Am Ochsenberg in Antfeld im Bereich der Häuser Nr. 1 und Nr. 5 tagsüber in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt werden.

Die Sperrung beginnt am Montag, 23. August, und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 27. August. Anlieger des hinteren Bereichs in der Straße Am Ochsenberg werden gebeten, ihre Autos tagsüber auf geeigneten Flächen vor dem Baustellenbereich abzustellen.

Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

