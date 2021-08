Die Jüngsten helfen mit

Die Kinder der Kindergärten „Die kleinen Besenbinder“ in Scharfenberg und die „Steinbergstrolche“ aus Altenbüren haben Spenden für die Flutopfer gesammelt.

brilon-totallokal: Mit den älteren Kindern wurde die Hochwasserkatastrophe thematisiert und schnell wurde klar: „Wir helfen!“ Den Anfang machten die Scharfenberger Besenbinder. Durch einen „Corona – konformen“ Waffelverkauf und einen kleinen Flohmarkt konnten Spenden in Höhe von 900€ eingenommen werden. Der Erlös geht an die Fluthilfe der Aktion Lichtblicke.

Zwei Wochen später fand die Aktion in Altenbüren statt. Nach dem Motto „Jeder gibt, was er kann“, wurden auch hier Waffeln und ausgediente Spiele gegen Spende „verkauft“. Die Steinbergstrolche spenden ihren Erlös von 854€ an die Fluthilfeaktion der Stadt Brilon, die direkt Bad Münstereifel unterstützt.

Die „Besenbinder“ und die „Steinbergstrolche“ sagen nochmal DANKE für alle Spenden!

Quelle und Bild: Städtische Kindergärten Scharfenberg/Altenbüren; hier: Leiterin Altenbüren Frau Sommerkamp

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon