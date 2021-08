„Walking to Heaven – Ein Spaziergang unter dem Himmel – Richtung Himmel“

brilon-totallokal: Alme: Aufgrund der positiven Resonanz bietet die ALMEAG eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Angebote der Sauerland Seelenorte und des Projektes „Spiritueller Sommer“ an. Am Donnerstag, 26. August 2021 bietet die ALME AG wieder eine besondere Art des Nordic-Walking unter dem Motto „Walking to Heaven – Ein Spaziergang unter dem Himmel – Richtung Himmel“ unter Leitung der Gemeindereferentin Ute Stock an.

Die 75-minütige Walking-Einheit, unter dem Motto „Ich bin dann mal weg – für einen Abend“ mit nur geringen Steigungen, wird an verschiedenen Haltepunkten des Weges rund um das einzigartige Quellgebiet der Alme durch spirituelle Texte unterbrochen. Die Wanderung endet in der Almer Kirche mit einem 15minütigem meditativen Orgelspiel mit der Organistin Corinna Schulte.

Start ist um 18 Uhr am Almer Entenstall. Nordic-Walking-Stöcke und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen.

Dieses Angebot steht unter dem Vorbehalt der jeweils geltenden aktuellen Coronaverordnung. Vor und nach der Wanderung ist eine Mund-Nasenschutzbedeckung zu tragen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich bei Wolfgang Kraft (02964 529) oder [email protected]

Quelle: Wolfgang Kraft – ALMEAG

