Kneipp- und Gesundheitsangebote im September 2021

September Kneipp- und Gesundheitsangebote in der Naturlandschaft von Brilon und Olsberg aus dem Programmheft 2021

brilon-totallokal: Aus dem aktuelle Programmheft 2020 der Tourismus Brilon Olsberg stellen wir Ihnen hier einige interessante Veranstaltungen vor. Nähere Informationen erhalten Sie auch auf der Website der Tourismus Brilon Olsberg GmbH.

Dienstag, der 07. September 2021

„Der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg“

Es gibt kaum eine angenehmere Methode um wach und fit zu werden, als das Taulaufen. Es kräftigt Venen und Durchblutung, stabilisiert das vegetative Nervensystem und stärkt bei regelmäßiger Anwendung das Abwehrsystem. Sebastian Kneipp empfiehlt Taulaufen für Jung und Alt.

Unter dem Motto „Kneippsche Reize mit Yogaübungen“ startet unsere Gesundheitstrainerin SKA Astrid Entrup mit Euch in den Morgen und zeigt Euch, wie belebend das Taulaufen (Wassertreten oder Barfußgehen, je nach Wetterlage) ist. Im Anschluss werden leichte Yogaübungen im Stand praktiziert.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V. Leitung: Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Astrid Entrup

Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Astrid Entrup Start: 09:30 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunde

09:30 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunde Treffpunkt: Hotel am Kurpark, Hellehohlweg 40, Brilon (Rückseite)

Hotel am Kurpark, Hellehohlweg 40, Brilon (Rückseite) Hinweis: Bitte Sportkleidung tragen. Taulaufen ist nicht geeignet bei: Arteriellen Durchblutungsstörungen, Ischias, Frösteln, Nieren- und Blasenleiden, während der Menstruation, niedrigem Blutdruck

Bitte Sportkleidung tragen. Taulaufen ist nicht geeignet bei: Arteriellen Durchblutungsstörungen, Ischias, Frösteln, Nieren- und Blasenleiden, während der Menstruation, niedrigem Blutdruck Kosten: 5,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 3,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH



Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg



Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Dieses Angebot wird unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Dienstag, der 07. September 2021

„Vortragsreihe ‚Gesunde Ernährung‘ – Basische Ernährung“

Basische Ernährung

Zu viele tierische Eiweiße, zu viele Milchprodukte und Alltagsstress bringen unseren Körper aus dem Gleichgewicht. Folgen sind Übersäuerung des Gewebes mit meist chronischen Erkrankungen als Langzeitfolge. Wie schmackhaft und abwechslungsreich basische Ernährung sein kann und wie Sie Stress ausgleichen könne, erfahren Sie am Vortragsabend im September.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V. Leitung: Ganzheitliche Ernährungsberaterin Christiane Rummel

Ganzheitliche Ernährungsberaterin Christiane Rummel Start: 19:00 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunden

19:00 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunden Treffpunkt: Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, Propst-Meyer-Str. 7, Brilon

Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, Propst-Meyer-Str. 7, Brilon Teilnehmer: max. 40 Personen

max. 40 Personen Kosten: 5,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 3,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:



Tourismus Brilon Olsberg GmbH



Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg



Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Dieses Angebot wird unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Mittwoch, der 08. September 2021

„Kneipp-Wanderung zum Olsberg-Gipfel – ‚Hoch hinaus‘“

Erfrischende Fitnesstour – Luisenquelle, Ännchenquelle und der Olsberg-Gipfel.

Von der Hasley-Hütte geht es über den Klippenpfad zum Zwischenstopp an der Wassertretstelle Luisenquelle und zum Gipfelkreuz. Dort oben wartet eine wunderbare Aussicht in das Ruhrtal. Zurück geht es an der Ännchenquelle entlang zum Ausgangspunkt.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V. Leitung: Kneipp-Animateurin und Gästewanderführerin Eva Düppe

Kneipp-Animateurin und Gästewanderführerin Eva Düppe Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden Treffpunkt: Hasleyhütte in Olsberg, Ortsausgang Richtung Assinghausen

Hasleyhütte in Olsberg, Ortsausgang Richtung Assinghausen Streckenlänge: ca. 7 km

ca. 7 km Schwierigkeit: mittel bis schwer

mittel bis schwer Hinweis: Bitte tragen Sie festes Schuhwerk.

Bitte tragen Sie festes Schuhwerk. Kosten: 10,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 7,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Dieses Angebot wird unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Donnerstag, der 09. September 2021

„Waldbaden am Sauerland-Seelenort Schmalah See“

Waldbaden bedeutet Innehalten und den Botschaften des Waldes lauschen.

Bei der Wanderung mit Meditationspausen und keltisch-germanischen Naturritualen erfahren Sie Wissenswertes zur Heilkraft der Natur und deren Heilwirkungen auf seelischen und körperlichen Ebenen. Allein der Aufenthalt in der Natur am Schmalah See stärkt unsere Seele. Mit kleinen Geschichten und Sagen unserer Urvorfahren werden Sie angeleitet, die Energien des Waldes und Wassers zu erspüren.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V. Leitung: Ganzheitliche Ernährungsberaterin Christiane Rummel, ausgebildet in heimischer Ethnomedizin

Ganzheitliche Ernährungsberaterin Christiane Rummel, ausgebildet in heimischer Ethnomedizin Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 4 Stunden

14:00 Uhr | Dauer: ca. 4 Stunden Treffpunkt: Wanderparkplatz Feuereiche am Rothaarsteig, L743, Olsberg

Wanderparkplatz Feuereiche am Rothaarsteig, L743, Olsberg Schwierigkeit: mittelschwere Wanderung

mittelschwere Wanderung Hinweis: Bitte eine kleine Sitzunterlage, ein Getränk mitbringen sowie wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen.

Bitte eine kleine Sitzunterlage, ein Getränk mitbringen sowie wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Kosten: 15,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 10,- € p. P.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon