Sensburg: Hochsauerlandkreis wird Teil des Modellprojekts „Zukunftswerkstatt Kommunen – attraktiv im Wandel“

Der Hochsauerlandkreis ist Modellkommune

brilon-totallokal: Der Hochsauerlandkreis ist als Modellkommune in das Projekt „Zukunftswerkstatt Kommunen – attraktiv im Wandel“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen worden. Das gibt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg bekannt.

Mit Unterstützung des Ministeriums und des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit wird der Hochsauerlandkreis im Rahmen dieses Projekts bis Ende 2024 eine individuelle Demografiestrategie entwickeln. Dafür erhält der Hochsauerlandkreis bis zu 40.000 Euro pro Jahr und wird in Zukunftswerkstätten durch externe Demografie-Experten bei der Erstellung einer regionalen Strategie unterstützt. Ziel des Vorhabens ist es, die Modellkommunen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen durch den demografischen Wandel vor Ort aktiv anzugehen und mit zu gestalten.

Die 40 Modellkommunen werden in den nächsten Jahren eine fünfschrittige Projektsystematik durchlaufen und erhalten zum Start eine umfassende Analyse der jeweiligen Stärken und Schwächen und den daraus resultierenden Chancen und Risiken in Form eines Kommunalprofils. In Zukunftswerkstätten werden dann individuelle Werkstattpläne erstellt.

„Ich freue mich, dass der Hochsauerlandkreis als Modellkommune für dieses Projekt ausgewählt wurde. Ich bin zuversichtlich, dass die ‚Zukunftswerkstatt Kommunen‘ neue Impulse setzen wird um den demografischen Wandel im Hochsauerlandkreis erfolgreich zu meistern“, so Patrick Sensburg.

Quelle: Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon