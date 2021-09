Sigmar Gabriel zu Gast bei Hoppecke Batterien

Austausch zwischen Politik und Unternehmen

brilon-totallokal: Auf Einladung des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dirk Wiese wird Sigmar Gabriel, Vorsitzender des Atlantik-Brücke e.V. und ehemaliger Bundeswirtschaftsminister am 9. September 2021 die Firma Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG in Brilon-Hoppecke besuchen. Beide wollen sich über die Firma und den heimischen Wirtschaftsstandort informieren.

Die Atlantik-Brücke ist 1952 als Verein gegründet worden und steht im Dienste der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Amerika auf allen Ebenen zu intensivieren. Als gemeinnütziger und überparteilicher Verein stärkt die Atlantik-Brücke den Austausch zwischen Politik und Unternehmen, aber auch zwischen jungen Führungskräften und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft jenseits der Parteilinien.

